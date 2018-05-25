Виталий Кличко: "Я люблю футбол, потому что он есть"

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что любит футбол. В субботу в столице Украины пройдет финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".
- Я люблю футбол, потому что футбол есть. Потому что это классная игра, это азарт, адреналин, эмоции, - приводит пресс-служба УЕФА слова Кличко. - Футбол очень популярен в Киеве, но нам необходимо, чтобы он был мегапопулярен. Чтобы каждый мальчишка и девчонки приходили в секцию, ставили перед собой цели и задачи. Он дисциплинирует, он дает возможность чувства локтя команды и помогает в дальнейшем достигать своей цели в жизни.
Городской голова говорит! @Vitaliy_Klychko 🥊– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 мая 2018 г.
Мэр Киева 🇺🇦
Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе 🏅
Верит в силу спорта ⚽️ #финалЛЧ pic.twitter.com/2uyAGNR3jS
Дополнительная информация
http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000885/match=2021711/index.html
serzheo
А еще я туда ем, эээээээ.
16:33
баламошка
Виталий Кличко: "Я люблю футбол, потому что он круглый".
16:31