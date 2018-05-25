16:14 | Футбол — Лига чемпионов

Виталий Кличко: "Я люблю футбол, потому что он есть"

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Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что любит футбол. В субботу в столице Украины пройдет финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

- Я люблю футбол, потому что футбол есть. Потому что это классная игра, это азарт, адреналин, эмоции, - приводит пресс-служба УЕФА слова Кличко. - Футбол очень популярен в Киеве, но нам необходимо, чтобы он был мегапопулярен. Чтобы каждый мальчишка и девчонки приходили в секцию, ставили перед собой цели и задачи. Он дисциплинирует, он дает возможность чувства локтя команды и помогает в дальнейшем достигать своей цели в жизни.

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000885/match=2021711/index.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

А еще я туда ем, эээээээ.

16:33

баламошка

Виталий Кличко: "Я люблю футбол, потому что он круглый".

16:31

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