Виталий Кличко: "Я люблю футбол, потому что он есть"

Бывший чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что любит футбол. В субботу в столице Украины пройдет финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

- Я люблю футбол, потому что футбол есть. Потому что это классная игра, это азарт, адреналин, эмоции, - приводит пресс-служба УЕФА слова Кличко. - Футбол очень популярен в Киеве, но нам необходимо, чтобы он был мегапопулярен. Чтобы каждый мальчишка и девчонки приходили в секцию, ставили перед собой цели и задачи. Он дисциплинирует, он дает возможность чувства локтя команды и помогает в дальнейшем достигать своей цели в жизни.