Виталий Кличко: "В финале Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" выиграет Киев"

Мэр Киева Виталий Кличко выразил мнение, что финал Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" закончится в пользу столицы Украины. Матч пройдет 26 мая и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Финал Лиги чемпионов – это самая лучшая вывеска. Я знаю, что все мэры завидуют мне, - цитирует AS Кличко. - Мы хотим, чтобы болельщики, которые приедут в Киев, захотели сюда вернуться. Это зеленый, чистый город, который любит спорт и очень дружелюбен. За кого я буду болеть? Да я даже знаю, кто выиграет – Киев! Мы собираемся победить, потому что имеем честь быть хозяевами такого грандиозного события.

Кличко также отметил, что безопасность в городе во время матча будут обеспечивать более 12 тысяч полицейских.