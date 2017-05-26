Виталий Кличко: " У Киева есть все возможности провести финал ЛЧ на высоком уровне"

Мэр Киева Виталий Кличко выразил уверенность в том, что город способен провести финал Лиги чемпионов в 2018 году на наивысшем уровне. Финальный матч турнира состоится в Киеве 26 мая 2018 года.
– Мы сформируем команду, рабочую группу и те вопросы, которые нам нужно решить, мы за год сделаем, – цитирует "Футбол 24" Кличко. – У нас есть все возможности, сильная команда, вся инфраструктура.
Дополнительная информация
https://football24.ua/ru/klichko_u_kieva_est_vse_vozmozhnosti_provesti_final_lch_na_vysokom_urovne_n386200/
Bibigon2000
идиот опять лопочет
22:22