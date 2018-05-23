21:59 | Футбол — Лига чемпионов

Виталий Кличко отрицает, что фанаты сдают билеты на финал Лиги чемпионов из-за дорогого жилья в Киеве


Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация об отказе фанатов от поездки на финал Лиги чемпионов не соответствует действительности.

 
Фанаты &quot;Реала&quot; массово сдают билеты на финал Лиги чемпионов.2200 болельщиков "Реала" отказалось от поездки в Киев. Их пугают неадекватные цены на жилье

Ранее в СМИ появилась информация, что 2200 болельщиков "Реала" отказались от билетов на финал Лиги чемпионов из-за завышенных цен.

- Перед финалом Лиги чемпионов мест в отелях уже нет. Была сенсационная новость, что болельщики массово сдают билеты, потому что жилья уже нет или оно дорогое, - цитирует "Радио "Свобода" Кличко. - Мы связались с "Реалом", "Ливерпулем", с фан-клубами и сказали: "Пожалуйста, кто сдает билеты, дайте знать, мы готовы их купить". Тишина. Это фейковые новости. А то, что цены повышаются перед крупными событиями, происходит не только в Киеве. Это мировая практика. Город не может регулировать бизнес - это законы рынка.

В финале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с "Ливерпулем". Матч состоится в Киеве 26 мая. 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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