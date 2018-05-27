Виталий Кличко – об организации финала Лиги чемпионов: "Все прошло хорошо. Мы тщательно готовились и справились"

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что власти украинской столицы справились с проведением финала Лиги чемпионов. В решающем матче "Реал" переиграл "Ливерпуль" (3:1).

- Могу с уверенностью сказать, что все прошло хорошо, - цитирует официальный сайт администрации Киева Клично. - Да, мы волновались, ведь мероприятий подобного масштаба до этого ни в Киеве, ни в Украине в целом не происходило. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились и справились. Благодарю руководство МВД, СБУ и национальную полицию Украины за работу во время такого большого события. Спасибо каждому полицейскому, который обеспечил порядок в городе. Это было чрезвычайно важно.

Отметим, что порядок в Киеве во время финала обеспечивали более 12 тысяч полицейских.