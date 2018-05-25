Виталий Кличко: "Нападение на фанатов "Ливерпуля" в Киеве - это провокация"

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что нападение на фанатов "Ливерпуля" перед финалом Лиги чемпионов - провокация. В четверг в одном из кафе возле стадиона "Олимпийский" около 20 человек в масках атаковали англичан. В фанатов "красных" летели стулья и посуда, несколько человек получили ранения. Двое нападавших были задержаны.

- Я уверен, что вчерашняя стычка – это провокация, - приводит УНИАН слова Кличко. - Убежден, что правоохранители сделают соответствующие выводы, чтобы предупреждать такие возмутительные случаи. Нескольких из нападавших, я знаю, задержали. И следствие должно быть оперативным и открытым, а дело – доведено до суда. Чтобы все понимали, что такие провокации не останутся безнаказанными!

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

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