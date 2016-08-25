Виталий Кафанов: "Здорово, что болельщики "Ростова" сходят на "Баварию"

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов остался доволен итогами группового турнира Лиги чемпионов. Ростовчане в группе D сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.
– Конечно, мы довольны итогом жеребьевки. Почему? Здорово, что Ростов-на-Дону увидит такие классные коллективы, – сказал Кафанов. – Были ли у меня какие-то предпочтения? Да особо нет. "Бавария" – тот гранд, которым, думаю, будут рады увидеть наши болельщики.
О шансах "Ростова" говорить рано. Все будет зависеть от комплектации команды. С Курбаном Бекиевичем Бердыевым пока не созванивался по итогам жеребьевки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
MMT
"Тренер "Ростова" Виталий Кафанов остался доволен итогами группового турнира Лиги чемпионов". Охренеть, кто-то что-то уже знает. Вопрос кто - Кафанов, приближенный к волшебным четкам, или пророк-журналист.
21:14 25 августа
Dr.ZLO161
фанат спасибо что поправил! не прочитал до конца потому что заголовок с ходу убил...
20:52 25 августа
fanattagan
Dr.ZLO161, там не было формулировки "пойдем". Будут рады, да.
20:46 25 августа
Dr.ZLO161
не прав ты Виталий... жаль слышать такое от нашего тренера... мы пойдём на ростов... а то что к нам прилетит Бавария
20:43 25 августа