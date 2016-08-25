Виталий Кафанов: "Здорово, что болельщики "Ростова" сходят на "Баварию"

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов остался доволен итогами группового турнира Лиги чемпионов. Ростовчане в группе D сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

– Конечно, мы довольны итогом жеребьевки. Почему? Здорово, что Ростов-на-Дону увидит такие классные коллективы, – сказал Кафанов. – Были ли у меня какие-то предпочтения? Да особо нет. "Бавария" – тот гранд, которым, думаю, будут рады увидеть наши болельщики.

О шансах "Ростова" говорить рано. Все будет зависеть от комплектации команды. С Курбаном Бекиевичем Бердыевым пока не созванивался по итогам жеребьевки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)