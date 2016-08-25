20:24 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Виталий Кафанов: "Здорово, что болельщики "Ростова" сходят на "Баварию"

0
0
0
4
 
Лига чемпионов. Групповой турнир.Жеребьевка Лиги чемпионов. Как это было

Тренер "Ростова" Виталий Кафанов остался доволен итогами группового турнира Лиги чемпионов. Ростовчане в группе D сыграют с "Баварией", "Атлетико" и ПСВ.

– Конечно, мы довольны итогом жеребьевки. Почему? Здорово, что Ростов-на-Дону увидит такие классные коллективы, – сказал Кафанов. – Были ли у меня какие-то предпочтения? Да особо нет. "Бавария" – тот гранд, которым, думаю, будут рады увидеть наши болельщики.

О шансах "Ростова" говорить рано. Все будет зависеть от комплектации команды. С Курбаном Бекиевичем Бердыевым пока не созванивался по итогам жеребьевки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Опрос

Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

MMT

"Тренер "Ростова" Виталий Кафанов остался доволен итогами группового турнира Лиги чемпионов". Охренеть, кто-то что-то уже знает. Вопрос кто - Кафанов, приближенный к волшебным четкам, или пророк-журналист.

21:14 25 августа

Dr.ZLO161

фанат спасибо что поправил! не прочитал до конца потому что заголовок с ходу убил...

20:52 25 августа

fanattagan

Dr.ZLO161, там не было формулировки "пойдем". Будут рады, да.

20:46 25 августа

Dr.ZLO161

не прав ты Виталий... жаль слышать такое от нашего тренера... мы пойдём на ростов... а то что к нам прилетит Бавария

20:43 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ