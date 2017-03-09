Виталий Денисов: "Барселона" – "ПСЖ"? Тяжело подобрать слова"

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов подчеркнул, что второй пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" – "ПСЖ" (6:1) был спорным. По словам Денисова, такие матчи случаются один раз за много-много лет.

– Расскажите, как вам вчерашний матч "Барселоны" с "ПСЖ"?

– Тяжело подобрать какие-то слова. Когда тебе надо забить пять, а впоследствии шесть мячей, чтобы пройти дальше – это что-то невероятное! И случается раз за много-много лет.

– После матча были претензии судье, что он помог "Барселоне". А вам как показалось?

– Второй пенальти – это большой вопрос.

– А когда Маскерано срубил Ди Марию в штрафной? Потом он даже сам признался, что сбивал.

– Я, честно говоря, не смотрел повтор момента, но видел, что Маскерано его догонял, ударил, и мяч улетел аж влево. Если судить по траектории мяча, скорее всего, там был фол.

– В матче ЦСКА – "Спартак" сказали бы, что был заговор.

– Пресса бы разрывала все и вся, была бы куча интервью по этому поводу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)