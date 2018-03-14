Виссам Бен Йеддер: "Я всегда закрывал рот и работал"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер не переживал, что оказался на скамейке запасных в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (2:1). Француз вышел на поле на 72-й минуте и оформил дубль.

– Начать матч в запасе – это нормально, это часть футбольной жизни, – цитирует Le Figaro Бен Йеддера. – Нужно дождаться своего шанса и получить награду за терпение. Все говорили, что между мной и тренером есть конфликт. Но никакой напряженности не существует. Тренер выпустил меня на поле, дал мне уверенности, и я постарался отплатить. Я всегда закрывал рот и работал. Ключ ко всему – работа. Это обеспечивает прогресс. Имеет значение только наша победа.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Севилья"