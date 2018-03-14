Виссам Бен Йеддер: "Севилья" заслужила победу над "МЮ" - мы здорово сыграли"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер после матча с "Манчестер Юнайтед" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1) отметил, что его команда заслужила победу. Также он добавил, что игра получилась очень упорной.

- Это был трудный, очень упорный матч, но нам удалось забить нужные голы, - цитирует пресс-служба УЕФА Бен Йеддера. - Тренер просил нас верить, что все возможно. Думаю, мы заслужили это - мы здорово сыграли сегодня. Знали, что матч будет трудным, ведь играли против "МЮ", против команды Моуринью. Понимали, что первый гол многое решит. Я верил в себя и знал, что забью.