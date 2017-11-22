Виссам Бен Йеддер: "Надеюсь, "Милан" смотрел матч"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер сравнил матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:3) с матчем английского клуба против "Милана" в финале Лиги чемпионов в 2005 году. Испанская команда свела встречу к ничьей после трех пропущенных мячей в первом тайме, как это сделали "россонери" 12 лет назад.

"Надеюсь, "Милан" смотрел это", - написал Бен Йеддер в Твиттере.

Трансляция матча "Севилья" - "Ливерпуль"