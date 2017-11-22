Виссам Бен Йеддер: "Чувствовал, что могу перевернуть ход матча с "Ливерпулем"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен Йеддер после ничьей с матчем 5-го тура группового турнира с "Ливерпулем"​ (3:3) признался, что в перерыве чувствовал, что может спасти команду от поражения. Испанская команда свела встречу к ничьей после трех пропущенных мячей в первом тайме.

- У меня было ощущение, что я могу все перевернуть, - цитирует L'Equipe Бен Йеддера. - Я чувствовал это, не знаю почему. Во втором тайме при 0:3 никто не представлял себе такой сценарий. Я делал все, чтобы помочь команде. Моя работа? Я много работаю, это хорошо. Буду продолжать в том же духе.

Трансляция матча "Севилья" - "Ливерпуль"