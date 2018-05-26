12:22 | Футбол — Лига чемпионов

Висенте Дель Боске: "Реал" обыграет "Ливерпуль" со счетом 4:1"

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Бывший футболист и тренер "Реала" Висенте Дель Боске считает, что мадридская команда обыграет "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.

 - У "Реала" отличная команда. Это сильнейший клуб Европы в данный момент, но это надо доказать в субботу вечером, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. -  Думаю, "Реал" выиграет со счетом 4:1.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

Большой оптимист.

12:44

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