Висенте Дель Боске: "Реал" обыграет "Ливерпуль" со счетом 4:1"

Бывший футболист и тренер "Реала" Висенте Дель Боске считает, что мадридская команда обыграет "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.

- У "Реала" отличная команда. Это сильнейший клуб Европы в данный момент, но это надо доказать в субботу вечером, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Думаю, "Реал" выиграет со счетом 4:1.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.