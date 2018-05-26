Висенте Дель Боске: "Реал" обыграет "Ливерпуль" со счетом 4:1"

Бывший футболист и тренер "Реала" Висенте Дель Боске считает, что мадридская команда обыграет "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов.
- У "Реала" отличная команда. Это сильнейший клуб Европы в данный момент, но это надо доказать в субботу вечером, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Думаю, "Реал" выиграет со счетом 4:1.
"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/playoff/
maks55555
Большой оптимист.
12:44