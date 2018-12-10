Виргил ван Дейк: "Ожидаю трудную игру против "Наполи"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк дал комментарий в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи"​, сообщает официальный сайт английского клуба. 27-летний голландский футболист уверен, что матч с итальянской командой будет очень трудным.

"Ливерпуль" занимает третье место в своей группе Лиги чемпионов с шестью очками. "Наполи" с 9 баллами возглавляет квартет. Английский клуб в прошлом сезоне дошел до финала ЛЧ и уступил там "Реалу" со счетом 1:3.

– Думаю, что будет очень трудная игра с "Наполи", – приводит слова ван Дейка сайт "Ливерпуля". – Необходимо выйти на поле и доказать, что "Ливерпуль" на многое способен. Игроки не обсуждали в команде факт первого места в АПЛ после матча в рамках 16-го тура чемпионата Англии над "Борнмутом" (4:0). Сезон длинный и все может поменяться.

"Ливерпуль" – "Наполи": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – в 23.00 (мск).