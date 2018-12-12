Виргил ван Дейк: "Не хотел навредить Мертенсу"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк заявил, что не хотел нанести травму нападающему "Наполи" Дрису Мертенсу в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). В одном из эпизодов встречи голландец сделал грубый подкат против бельгийского форварда.

- К сожалению, я дотронулся на него, - приводит слова ван Дейка ESPN. - Но я никогда бы не захотел навредить ему. Мяч был у меня, я поскользнулся и дотронулся до Мертенса. Это футбол...

"Ливерпуль" занял второе место в группе С и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Наполи" занял третье место и сыграет в Лиге Европы.

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