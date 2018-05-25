Виргил ван Дейк: "Мы хотим сделать это"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк отметил, что не каждому игроку суждено участвовать в финальных матчах Лиги чемпионов. По словам голландца, его команда покажет максимум в игре против "Реала".



- Не думаю, что нам требуется дополнительная мотивация перед завтрашним матчем. Все ждут его с нетерпением, - приводит пресс-служба УЕФА слова ван Дейка. - Не каждому футболисту суждено участвовать в таких матчах. Надеюсь, мы покажем максимум.



С самого первого дня меня в клубе приняли очень тепло. Конечно, это помогает освоиться, как и удачные результаты. "Ливерпуль" - моя команда, а "Энфилд" - мой дом. Мы хотим сделать это (выиграть Лигу чемпионов. - Прим. "СЭ"). "Ливерпуль" заслуживает того, чтобы играть в Лиге чемпионов каждый год.



Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".