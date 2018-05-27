Вирджил ван Дейк: "Никто в команде не будет обвинять Кариуса"

Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк после финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) отметил, что команда не винит вратаря Лориса Кариуса в поражении. Немецкий голкипер ошибся дважды: "не заметив" нападающего "Реала" Карима Бензема, который открыл счет в матче, и не справившись с ударом Гарета Бэйла в эпизоде с третьим голом.

- Это, конечно, не радует. Но мы побеждаем вместе и проигрываем вместе, - цитирует официальный сайт УЕФА ван Дейка. - Никто в команде не будет обвинять Кариуса. Все что угодно может произойти в матче подобного накала. Мы надеялись на другой результат.

"Реал" выиграл Лигу чемпионов третий раз подряд.