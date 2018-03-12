Винченцо Монтелла: "В "Манчестер Юнайтед" немало футболистов без изъянов"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла охарактеризовал "Манчестер Юнайтед", который является соперником испанцев по 1/8 финала Лиги чемпионов. Он назвал игроков английской команды техничными и физически крепкими, а их тренера Жозе Моуринью – революционером.



– Эта команда с техничными и физически очень крепкими игроками, – цитирует пресс-служба УЕФА Монтеллу. – Ее тренер тщательно готовится к матчам, так что будет тяжело. Если рассматривать игроков отдельно, то у "Манчестер Юнайтед" есть футболисты, которым хорошо знакома Лига чемпионов, как, например, новоприбывшему Алексису Санчесу, а тренер даже побеждал в этом турнире не один раз. "Манчестер Юнайтед" располагает техничными игроками, которые при этом отличаются хорошей "физикой", в этой команде немало футболистов без изъяна.



Жозе Моуринью привлекает много внимания своим характером. У него свой стиль. Возможно, он был одним из первых тренеров, понявших, что первым делом нужно проникнуть в головы игроков, после чего уже прививать свой стиль футбола. Это необходимо, чтобы футболисты максимально хорошо раскрыли свои возможности. В каком-то смысле это тренер-революционер.



Ответный матч между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед" состоится 13 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи. Первая игра между командами завершилась со счетом 0:0.