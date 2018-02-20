Винченцо Монтелла: "Моуринью - пионер в нашем деле, я читал его книги"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что его команда отдаст все силы в этой встрече. По его словам, ему интересно будет посоперничать с Жозе Моуринью.

– Нам жизненно важно находиться в хорошей физической форме и не терять концентрацию, – цитирует пресс-служба УЕФА Монтеллу. – В конце концов, мы бьемся за свое имя и должны отдать борьбе все силы. Мне очень интересно соперничать с Жозе Моуринью, ведь это пионер в нашем деле. Я читал его книги, изучал тактические соображения. Несомненно, у такого специалиста всегда есть чему поучиться.