Винченцо Монтелла: "Моуринью - абсолютный победитель"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" отметил, что Жозе Моуринью – лучший специалист в мире. Монтелла также добавил, что в начале тренерской карьеры брал пример с португальца.

– Моуринью – абсолютный победитель. Он хочет побеждать больше, чем любой другой тренер, – цитирует ABC de Sevilla Монтеллу. – Требуется много времени, чтобы проникнуть в голову игроков и максимально использовать их потенциал, а также сплотить их, но он это прекрасно делает.

Если бы мне пришлось выбирать лучшего тренера в мире, я бы выбрал Моуринью. Я выступал под руководством многих хороших специалистов, но тот, с которым мне хотелось бы работать, то это с Моуринью. Когда я начал свою тренерскую карьеру, то старался отталкиваться от его методов работы.

Напомним, что первый матч "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" состоится 21 февраля и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.