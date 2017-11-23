Виллиан: "Легкий контакт с игроком "Карабаха" был, так что это пенальти"

Полузащитник "Челси" Виллиан после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Карабахом" (4:0) отметил, что арбитр встречи верно поставил пенальти в ворота соперников. Также он подчеркнул, что команда победила заслуженно.

- Рад, что забил дважды. Мы победили заслуженно, играли хорошо с самого начала, - приводит пресс-служба "Челси" слова Виллиана. - Что касается пенальти, то в том эпизоде легкий физический контакт был, так что это 11-метровый.

Сейчас нам нужны в строю все игроки. Мы играем через каждые три дня, поэтому нужен отдых, чтобы были силы побеждать чаще.