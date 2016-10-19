09:03 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Виллиам Карвалью: "Поражение от "Боруссии" несправедливо"

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Полузащитник "Спортинга" Виллиам Карвалью выразил разочарование поражением от дортмундской "Боруссии" (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, лиссабонцы не заслужили такого результата.

– Мы были очень хороши в первом тайме, но у соперника было два момента, и он их реализовал, – цитирует A Bola Карвалью. – "Спортинг" играл здорово, так что результат несправедлив. "Боруссия" смогла показать лучшую реализацию моментов. А мы свои не использовали. Но впереди три матча, нам нужно верить в себя.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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