Виллиам Карвалью: "Поражение от "Боруссии" несправедливо"

Полузащитник "Спортинга" Виллиам Карвалью выразил разочарование поражением от дортмундской "Боруссии" (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, лиссабонцы не заслужили такого результата.

– Мы были очень хороши в первом тайме, но у соперника было два момента, и он их реализовал, – цитирует A Bola Карвалью. – "Спортинг" играл здорово, так что результат несправедлив. "Боруссия" смогла показать лучшую реализацию моментов. А мы свои не использовали. Но впереди три матча, нам нужно верить в себя.