"Виктория" Пльзень - ЦСКА - 2:2. Видео голов

ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Викторией" из Пльзени – 2:2. Армейцам удалось отыграть два мяча во втором тайме, уступая в счете к перерыву.
У хозяев дубль оформил Михаэль Крменчик. Первый гол армейцев (и первый для себя в турнире) провел Федор Чалов. В добавленное время с пенальти окончательный счет установил Никола Влашич.
Михаэль Крменчик, 29 – 1:0
📹 Смотрим первый гол Крменчика в ворота @pfc_cska#ВикторияЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/Iz4GPcMSMu– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 сентября 2018 г.
Михаэль Крменчик, 41 – 2:0
📹 Дубль Крменчика в матче #ВикторияЦСКА– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 сентября 2018 г.
💻 Смотрим на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/bRCQlfkKcy
Федор Чалов, 49 – 2:1
📹 И ответный гол Чалова в начале второго тайма! Первый в @ChampionsLeague#ВикторияЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/3o4tkeodjL– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 сентября 2018 г.
Никола Влашич, 90+5 (с пенальти) – 2:2
📹 Гол Влашича, решивший исход встречи!#ВикторияЦСКА #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/FCY0k2y7LM– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 сентября 2018 г.
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