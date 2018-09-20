"Виктория" Пльзень - ЦСКА - 2:2. Видео голов

ЦСКА в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграл вничью с "Викторией" из Пльзени – 2:2. Армейцам удалось отыграть два мяча во втором тайме, уступая в счете к перерыву.

У хозяев дубль оформил Михаэль Крменчик. Первый гол армейцев (и первый для себя в турнире) провел Федор Чалов. В добавленное время с пенальти окончательный счет установил Никола Влашич.

Михаэль Крменчик, 29 – 1:0

Михаэль Крменчик, 41 – 2:0

Федор Чалов, 49 – 2:1

Никола Влашич, 90+5 (с пенальти) – 2:2

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