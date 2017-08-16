Виктор Васин: "Поле на стадионе "Янг Бойз" хуже, чем в Перми"

Защитник ЦСКА Виктор Васин отметил, что его команда могла забить больше мячей в первом гостевом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:0). Он подчеркнул, что важно было не пропустить в этой встрече.

– Мы могли забить еще в первом тайме, могли в начале второго, – цитирует официальный сайт ЦСКА Васина. – Хорошо, что не пропустили. Это была главная задача.

– Чем удивила команда "Янг Бойз"?

– Агрессивно играют дома, при своих болельщиках. Вряд ли что-то удивило. Они чувствовали, что надо забивать. В последние 25 минут они старались как можно быстрее доставлять мяч на фланг и подавать в штрафную, поскольку у них есть высокие нападающие.

– Что скажете об искусственном поле?

– В Перми поле лучше! Здесь вообще резиновое покрытие, я на таких давно не играл. Климат здесь лучше, чем в России, и удивило, что в Швейцарии играют на искусственном поле. Но мы и в РФПЛ играем на искусственных полях, так что нельзя сказать, что оно как-то сильно удивило.

– Насколько счет 1:0 увеличивает шансы пройти в группу? Теперь можно в ответном матче играть по счету...

– Легче во второй игре не будет, потому что "Янг Бойз" будет нечего терять, они полезут вперед. Но задел сделали хороший.

Трансляция матча "Янг Бойз" - ЦСКА