Виктор Васин: "Поле на стадионе "Янг Бойз" хуже, чем в Перми"

Защитник ЦСКА Виктор Васин отметил, что его команда могла забить больше мячей в первом гостевом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:0). Он подчеркнул, что важно было не пропустить в этой встрече.
– Мы могли забить еще в первом тайме, могли в начале второго, – цитирует официальный сайт ЦСКА Васина. – Хорошо, что не пропустили. Это была главная задача.
– Чем удивила команда "Янг Бойз"?
– Агрессивно играют дома, при своих болельщиках. Вряд ли что-то удивило. Они чувствовали, что надо забивать. В последние 25 минут они старались как можно быстрее доставлять мяч на фланг и подавать в штрафную, поскольку у них есть высокие нападающие.
– Что скажете об искусственном поле?
– В Перми поле лучше! Здесь вообще резиновое покрытие, я на таких давно не играл. Климат здесь лучше, чем в России, и удивило, что в Швейцарии играют на искусственном поле. Но мы и в РФПЛ играем на искусственных полях, так что нельзя сказать, что оно как-то сильно удивило.
– Насколько счет 1:0 увеличивает шансы пройти в группу? Теперь можно в ответном матче играть по счету...
– Легче во второй игре не будет, потому что "Янг Бойз" будет нечего терять, они полезут вперед. Но задел сделали хороший.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/viktor-vasin-legche-vo-vtoroy-igre-ne-budet/
destrer
Больше чего могли забить??? Больше, чем Янг Бойз себе?
18:51