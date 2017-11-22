Виктор Васин: "Не сильно критиковал бы "Бенфику", но и заслуг ЦСКА бы не преуменьшал"

Защитник ЦСКА Виктор Васин после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:0) отметил, что команда контролировала ход встречи. Футболист подчеркнул влияние на ход игры полузащитника Бибраса Натхо.

– Хорошо играли в центре поля, все пасы низом проходили, потому что Начо (Бибрас Натхо – Прим. "СЭ") хорошо открывался, – сказал во флеш-интервью Васин. – Мы контролировали мяч и не давали сопернику переходить в позиционную атаку, накрывая оппонентов на их же половине поля. В целом, про любой матч можно сказать, что где-то помогла подготовка к игре, где-то что-то не так делал соперник. Одного без другого не бывает. Не сильно критиковал бы "Бенфику", но и заслуг ЦСКА бы не преуменьшал.

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика"