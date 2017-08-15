Виктор Васин: "ЦСКА уже провел несколько матчей в интенсивном режиме"

Защитник ЦСКА Виктор Васин в преддверии первого матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" отметил, что команду не удивить проведением игр на искусственном газоне. Встреча между российской и швейцарской командами состоится 15 августа в Берне на стадионе "Стад де Суис".

- Мы и в чемпионате России некоторые матчи играем на искусственных полях, - цитирует официальный Твиттер ЦСКА Васина. - 12-го числа играли и мы, и они (армейцы на своем поле обыграли "Спартак" - 2:1, "Янг Бойз" в гостях разгромил "Брайтенрайн" - 3:0. - Прим "СЭ"). Но если здесь только начало сезона, то мы в таком режиме сыграли уже несколько матчей.

С 6 по 12 августа ЦСКА провел три матча - против "Рубина" (1:2), "Тосно" (2:1) и "Спартака" (2:1).

Матч "Янг Бойз" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.