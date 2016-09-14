Виктор Онопко: "Главное для ЦСКА – сразу адаптироваться к скоростям, предложенным "Байером"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" подчеркнул, что соперник действует агрессивно. По словам Онопко, армейцам надо сразу же адаптироваться к высоким скоростям матча.

– На время матча ожидается 23-24 градуса – погода футбольная, поле великолепное, – сказал Онопко в эфире "Матч ТВ". – Ожидается полный стадион – все для того, чтобы был настоящий футбольный праздник.

– Тошич в порядке?

– Он пропустил несколько тренировок, в матче с "Тереком" тоже выходил на замену. После игры он почувствовал легкое недомогание. Здесь в Германии уже проведено обследование. Он начнет игру на скамейке. Посмотрим, как что будет после разминки.

– "Байер" активно прессингует – какое главное указание было?

– Мы проанализировали игры соперника. Команда действует агрессивно при потере мяча, атакует большим количеством игроков. Самое главное – сразу адаптироваться к скоростям, которые команды предлагают в Лиге чемпионов.

– Знаете, как действовать против нападающего Йоэля Похьянпало?

– Он в двух встречах выходил на замену и забил четыре гола. Мы ожидали, что он выйдет в стартовом составе. Этот футболист может решить эпизод, но не только им силен "Байер".