Виктор Гончаренко: "Все игроки, кроме Дзагоева, могут сыграть с "Базелем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" рассказал о том, что все игроки, кроме Алана Дзагоева, смогут выйти на поле. По его словам, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Понтус Вернблум могут остаться на скамейке запасных, однако это будет связано не с повреждением.
- Сможет ли сыграть с "Базелем" Василий Березуцкий? И как состояние восстановившихся от травмы?
- Как я и говорил после матча с "Краснодаром", все игроки, кроме Дзагоева, имеют возможность сыграть с "Базелем". Но я не исключаю, что тот же Васин, Вася Березуцкий или Вернблум могут остаться на скамейке. Тут уже вопрос в конкуренции. (Павел ГУРЕВИЧ)
Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА -"Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
glazun.de
Блин, сколько Дзагоев минут на поле проводит в год? По-моему, он вечно лечится.(((
14:28
Нефилим
Единственная конкуренция в ЦСКА - Чалов, Жамалетдинов и Оланаре на место второго напа...
14:26
Ulan3
Какая нафиг конкуренция?! Он в параллельной реальности живет? У него на один-то состав футболистов не хватает. Единственное есть 4 ЦЗ на 3 место - но это абсолютная необходимость, т.к. у троих из их песок сыпется и им периодически нужно отдыхать по очереди. А кому, стесняюсь спросить, может проиграть в ЦСКА конкуренцию, здоровый Вернблум!?
14:17