14:08 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Все игроки, кроме Дзагоева, могут сыграть с "Базелем"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" рассказал о том, что все игроки, кроме Алана Дзагоева, смогут выйти на поле. По его словам, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Понтус Вернблум могут остаться на скамейке запасных, однако это будет связано не с повреждением.

- Сможет ли сыграть с "Базелем" Василий Березуцкий? И как состояние восстановившихся от травмы?

- Как я и говорил после матча с "Краснодаром", все игроки, кроме Дзагоева, имеют возможность сыграть с "Базелем". Но я не исключаю, что тот же Васин, Вася Березуцкий или Вернблум могут остаться на скамейке. Тут уже вопрос в конкуренции. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА -"Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 
 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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glazun.de

Блин, сколько Дзагоев минут на поле проводит в год? По-моему, он вечно лечится.(((

14:28

Нефилим

Единственная конкуренция в ЦСКА - Чалов, Жамалетдинов и Оланаре на место второго напа...

14:26

Ulan3

Какая нафиг конкуренция?! Он в параллельной реальности живет? У него на один-то состав футболистов не хватает. Единственное есть 4 ЦЗ на 3 место - но это абсолютная необходимость, т.к. у троих из их песок сыпется и им периодически нужно отдыхать по очереди. А кому, стесняюсь спросить, может проиграть в ЦСКА конкуренцию, здоровый Вернблум!?

14:17