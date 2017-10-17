Виктор Гончаренко: "Все игроки, кроме Дзагоева, могут сыграть с "Базелем"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" рассказал о том, что все игроки, кроме Алана Дзагоева, смогут выйти на поле. По его словам, Виктор Васин, Василий Березуцкий и Понтус Вернблум могут остаться на скамейке запасных, однако это будет связано не с повреждением.

- Сможет ли сыграть с "Базелем" Василий Березуцкий? И как состояние восстановившихся от травмы?

- Как я и говорил после матча с "Краснодаром", все игроки, кроме Дзагоева, имеют возможность сыграть с "Базелем". Но я не исключаю, что тот же Васин, Вася Березуцкий или Вернблум могут остаться на скамейке. Тут уже вопрос в конкуренции. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА -"Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.