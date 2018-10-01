Виктор Гончаренко: "Возможно, это идеальное время, чтобы сыграть с "Реалом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" поделился мнением о предстоящем сопернике. Против армейцев не сыграют четыре игрока основного состава – Марселу, Серхио Рамос, Иско и Гарет Бэйл.

- Думаю, "Реал" в поиске атакующих действий. Пока они распределяют нагрузку между всеми игроками, - сказал Гончаренко. - Криштиану забивал львиную долю важных голов. Нельзя говорить о том, что "Реал" стал без него сильнее или слабее. Например, есть Бэйл.

- "Реал" не выиграл два последних матча в чемпионате, в его составе нет нескольких основных игроков. Это идеальный момент, чтобы обыграть "Реал"?

- Возможно, вы правы. Но у "Реала" есть молодые игроки, они тоже высокого уровня. И они ждут своего шанса и будут играть на максимуме. У "Реала" были напряженные игры с "Севильей" и "Атлетико" (они завершились со счетом 0:3 и 0:0 соответственно. – Прим. "СЭ"). Так что, отсутствие лидеров ожидаемо. Может быть, это идеальный момент, чтобы сыграть с "Реалом".

- Как оцените Хулена Лопетеги и его работу в "Реале"?

- Он проделал большую работу в "Порту", команда была великолепна. Сейчас "Реал", наверное, на пути к этому. Ему самому виднее. Футбол "Порту" нравился всем. Но более правильной и сбалансированной игры, чем при Зидане, тяжело найти – команда выиграла три Лиги чемпионов подряд. (Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА - "Реал" состоится 2 октября на стадионе "Лужники". Начало игры - 22.00 по московскому времени.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, 2 октября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)