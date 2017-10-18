Виктор Гончаренко: "В первом тайме все было настолько трусливо - даже игрой не могу это назвать"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Базеля" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) раскритиковал свою команду за действия в первом тайме.

- Очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы мы так плохо действовали. Даже не могу назвать это игрой – настолько все было трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы удалось добиться того, что давление возросло, но этого не хватило. Возможно, те игроки, который восстановились после травм, пока в плохой форме. Наверное, этим можно как-то объяснить. Хотя оправдываться этим не хотелось бы. Понятно, что когда много атакуешь позиционно, возникают ошибки, - сказал Гончаренко во флеш-интервью.

– Замена Игнашевича в перерыве связана с его ошибкой?

– Нет. Нам был нужен игрок в центр поля.

– Почему на поле так и не появился Оланаре?

– Это тренерское решение. Предпочли, чтобы играл Чалов.

– Что нужно изменить, чтобы через две недели обыграть "Базель"?

– Ой, до ответной игры у нас еще столько игр впереди. С "Зенитом" предстоит очень важный матч.

– Можно ли говорить, что схема с четырьмя защитниками оптимальна для ЦСКА?

– Можно, скорее, говорить о том, что ничто не вечно. Если что-то работало вчера, не факт, что будет работать и сегодня.