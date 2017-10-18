Виктор Гончаренко: "В первом тайме все было настолько трусливо - даже игрой не могу это назвать"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Базеля" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) раскритиковал свою команду за действия в первом тайме.
- Очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы мы так плохо действовали. Даже не могу назвать это игрой – настолько все было трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы удалось добиться того, что давление возросло, но этого не хватило. Возможно, те игроки, который восстановились после травм, пока в плохой форме. Наверное, этим можно как-то объяснить. Хотя оправдываться этим не хотелось бы. Понятно, что когда много атакуешь позиционно, возникают ошибки, - сказал Гончаренко во флеш-интервью.
– Замена Игнашевича в перерыве связана с его ошибкой?
– Нет. Нам был нужен игрок в центр поля.
– Почему на поле так и не появился Оланаре?
– Это тренерское решение. Предпочли, чтобы играл Чалов.
– Что нужно изменить, чтобы через две недели обыграть "Базель"?
– Ой, до ответной игры у нас еще столько игр впереди. С "Зенитом" предстоит очень важный матч.
– Можно ли говорить, что схема с четырьмя защитниками оптимальна для ЦСКА?
– Можно, скорее, говорить о том, что ничто не вечно. Если что-то работало вчера, не факт, что будет работать и сегодня.
- Сергей Игнашевич
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Базель (футбол)
- Аарон Оланаре
- Федор Чалов
Иван-крестьянский сын
- Очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы мы так плохо действовали. Даже не могу назвать это игрой – настолько все было трусливо._____Как натренировал, так и сыграли... Что на зеркало-то пенять. Если отсутствует командная игра, обводки, стеночки, удары по воротам... Чем на тренировках занимаются наши профессионалы и товарищи легионеры?
00:14
tigana.1982
А вы не напомните когда в последний раз ЦСКА хорошо играл!? За последние 6 игр 2 забитых мяча, при 0:4 Манчестеру и рикошетом Краснодару после неточного удара Березы... И при большом преимуществе Краснодара
00:13
andrey62
Только кто тренировать то будет?..
00:09
andrey62
Отставка
00:07
эстонский армеец
Всё идёт от тренерского штаба!!!
00:05
Albertozi
Гончаренко,то что было сегодня,это не просто трусливая игра,это просто параша,слов других нет
00:02