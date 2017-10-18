23:57 18 октября | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "В первом тайме все было настолько трусливо - даже игрой не могу это назвать"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Базеля" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) раскритиковал свою команду за действия в первом тайме.

- Очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы мы так плохо действовали. Даже не могу назвать это игрой – настолько все было трусливо. Во втором тайме путем изменения схемы удалось добиться того, что давление возросло, но этого не хватило. Возможно, те игроки, который восстановились после травм, пока в плохой форме. Наверное, этим можно как-то объяснить. Хотя оправдываться этим не хотелось бы. Понятно, что когда много атакуешь позиционно, возникают ошибки, - сказал Гончаренко во флеш-интервью.

– Замена Игнашевича в перерыве связана с его ошибкой?

– Нет. Нам был нужен игрок в центр поля.

– Почему на поле так и не появился Оланаре?

– Это тренерское решение. Предпочли, чтобы играл Чалов.

– Что нужно изменить, чтобы через две недели обыграть "Базель"?

– Ой, до ответной игры у нас еще столько игр впереди. С "Зенитом" предстоит очень важный матч.

– Можно ли говорить, что схема с четырьмя защитниками оптимальна для ЦСКА?

– Можно, скорее, говорить о том, что ничто не вечно. Если что-то работало вчера, не факт, что будет работать и сегодня.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Иван-крестьянский сын

- Очень плохо провели первый тайм. Даже не могу припомнить, чтобы мы так плохо действовали. Даже не могу назвать это игрой – настолько все было трусливо._____Как натренировал, так и сыграли... Что на зеркало-то пенять. Если отсутствует командная игра, обводки, стеночки, удары по воротам... Чем на тренировках занимаются наши профессионалы и товарищи легионеры?

00:14

tigana.1982

А вы не напомните когда в последний раз ЦСКА хорошо играл!? За последние 6 игр 2 забитых мяча, при 0:4 Манчестеру и рикошетом Краснодару после неточного удара Березы... И при большом преимуществе Краснодара

00:13

andrey62

Только кто тренировать то будет?..

00:09

andrey62

Отставка

00:07

эстонский армеец

Всё идёт от тренерского штаба!!!

00:05

Albertozi

Гончаренко,то что было сегодня,это не просто трусливая игра,это просто параша,слов других нет

00:02