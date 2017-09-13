Виктор Гончаренко: "У Головина большой резерв, он может прибавить"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1) отметил, что команде не хватает нужного ритма. Специалист подчеркнул, что через такие игры полузащитник Александр Головин сумеет набрать необходимые кондиции.

– Головин пытался брать инициативу, но не всегда получалось. Все дело в уровне Лиги чемпионов?



– Нам пока не хватает нужного ритма. Думаю, этот ритм, нужный для Лиги чемпионов, еще придет к Головину. Как раз через такие игры. У Александра большой резерв, он может прибавить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА