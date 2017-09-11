Виктор Гончаренко: "У "Бенфики" есть трудности, мы постараемся ими воспользоваться"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что на флангах у португальского клуба выступают быстрые игроки. Специалист добавил, что штаб армейцев хорошо изучил соперника.

– Кого считаете самым опасным игроком в "Бенфике"?

– Жонас – опасный нападающий, забил много голов на старте сезона. Других нападающих тоже стоит отметить, – цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. – У "Бенфики" достаточно быстрые фланги, продуктивно в центре поля действует Пицци. Мы хорошо изучили "Бенфику", вопрос в том, как мы сможем этим воспользоваться.

– Какие у вас ожидания от группы?

– Она достаточно сильная и ровная. Фаворитом является "Манчестер Юнайтед" – представитель премьер-лиги с мощным составом. Но мы, "Бенфика" и "Базель" поборемся между собой. Понятно, что для выхода из группы надо набирать очки как дома, так и на выезде.

– Вы отметили сильные стороны "Бенфики", но согласны, что слабая их сторона – центр обороны, где постоянно меняется партнер Луизао? Будет ли ставка на агрессивное начало?

– Не могу сказать, что у "Бенфики" есть проблемы с центром обороны. У них есть трудности, как и у любой команды, которые мы постараемся использовать. Как получится – увидим после матча. У них продуктивно работают опорные полузащитники, так что особых проблем с обороной нет.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.