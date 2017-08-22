Виктор Гончаренко: "Согласен, что Оланаре проигрывает много борьбы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" рассказал, что нападающий армейцев Аарон Оланаре проигрывает соперникам много борьбы. По его словам, задача тренерского штаба объяснить нигерийцу, как правильно действовать.

- В прошедшем матче с "Янг Бойз" Дзагоев после столкновения с Оланаре вообще перестал взаимодействовать с нигерийцем. Как это можете обьяснить? И почему нигериец раз за разом проигрывайте борьбу соперникам при своих габаритах?

- Если бы больше мячом владели, такого вопроса не стояло бы. Соглашусь, что он проигрывает много борьбы. Он неправильно вступал в единоборства, поэтому и проигрывал. Наша задача объяснить ему, как в них правильно действовать. (Павел ГУРЕВИЧ, Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.