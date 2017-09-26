Виктор Гончаренко: "Самый сильный ЦСКА? Моуринью польстил"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не исключает, что наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью намеренно похвалил армейцев.

– Моуринью сказал, что ваш ЦСКА – самый сильный, который он видел. Ожидали?

– Для меня это только второй матч в групповом турнире этой Лиги чемпионов, – сказал Гончаренко. – Не так давно в команде, чтобы делать глобальные выводы. Может, со стороны Жозе это была некая лесть. Может, это было сказано для своей команды, чтобы мотивировать ребят, мы ведь знаем, что Моуринью – мастер таких вещей. Может, его впечатлили наши победы в отборочных раундах и над "Бенфикой". Но что бы ни говорил Жозе, нам точно не будет легко.

– Но у Моуринью-то лучший "МЮ" за долгое время?

– После Алекса Фергюсона мы видим лучший "МЮ", это точно. Хотя сложно рассуждать о командах "Манчестера". Сэр Алекс создал столько сильных команд. С какой сравнивать? 99-го, 2003-го? Или с какой-то другой? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет завтра, 27 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры