Виктор Гончаренко: "Русские медленно запрягают, но потом могут очень быстро ехать"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал проблемой армейцев недостаток скорости. По мнению белорусского специалиста, работать с короткой скамейкой запасных проще, чем с длинной.

-Можно говорить о нехватке кадров. Сложно работать в таких условиях. Или вы, наоборот, воспринимаете это как вызов?

- Здесь нельзя говорить о проблемах. Надо ставить задачи и их решать, - цитирует официальный сайт УЕФА Гончаренко. - Скорее, это действительно вызов. У нас постоянно говорят о каких-то проблемах, но вместо этого надо искать возможности. Мы их ищем. Проблема не в том, что у нас узкая обойма, а в том, что нам часто не хватает скорости. Если мы компенсируем это, то никаких проблем у нас не будет. Да и справляться с короткой обоймой гораздо проще, чем когда она слишком раздута.

- Вы работали с представителями разных культур и народов. Дает ли что-то тренеру такой опыт?

- Это очень интересный вопрос. Можно учиться у всех. Вот есть у нас Понтус Вернблум. Это скандинавская школа: очень хорошая тактическая выучка, высокая физическая подготовка, профессионализм, целеустремленность и понимание, что я хочу играть так и добиться такого-то результата. Есть африканская история, когда имеется куча качеств: скорость, техника, пластика, исполнение - но присутствует некоторая нестабильность, и ты зависим от их настроения.

Если брать бразильцев, которых в ЦСКА было традиционно много, они всегда могут решить исход матча. Вагнер Лав и Даниэл Карвалью - раньше, на данный момент это Витинью, Мариу Фернандес, но чтобы они проявляли свои лучшие качества, они должны быть окружены теплом. Это не зона комфорта, однако, они должны чувствовать свою значимость, свою важность. С русскими футболистами ты должен понимать, что они медленно запрягают, но потом могут очень быстро ехать. Люди разные, и ты должен сделать из них хорошую