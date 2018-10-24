Виктор Гончаренко: "Решили выпустить Дзагоева во втором тайме. Не считаю, что ошиблись"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - о матче с "Ромой" (0:3) в Лиге чемпионов.

- Что вы собираетесь поменять в ответном матче?

- Хороший вопрос. Впереди игра с "Краснодаром". А потом проанализируем это поражение перед ответной встречей с римлянами.

- Как оцените дебют Помазуна в Лиге чемпионов?

- Для меня важно, что он не растерялся. Несколько раз нас выручил.

- Что не получилось у вашей молодой команды?

- Мы неплохо смотрелись в начале встречи. Но не забывайте, что у нас играли молодые Сигурдссон, Ахметов, Обляков. Молодость тоже сказалась

- Почему Алан Дзагоев остался в запасе? Функционально не готов даже на атйм?

- Нет, готов. Просто Алан, как и Чалов, и Чернов, и Ахметов, и Обляков много играют, получает большую нагрузку. Алан был в сборной. Хоть и не играл, но тренировался. Поэтому мы решили выпустить его во втором тайме. Не считаю, что ошиблись. Так как Сигурдссон смотрелся в целом неплохо. (Виталий Айрапетов)

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