Виктор Гончаренко: "Поставить Вернблума в атаку на постоянной основе? Посмотрим"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Базелем" (2:1) подчеркнул, что автор победного гола Понтус Вернблум принес много пользы, передает спецкор "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.
- Как оцените действия Вернблума, который почти весь тайм провел на позиции нападающего?
- Он забил победный гол, оказывал давление на защитников. Вернблум принес много пользы. Но он делает тоже самое и в центре поля.
- Не хотите поставить его в нападение на постоянной основе?
- Почему бы и нет? Посмотрим.
Понтус Вернблум выводит ЦСКА вперед!!! А "голевую" ему отдает Марек Сухи #БазельЦСКА pic.twitter.com/Pv5fmUPTaC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 31 октября 2017 г.