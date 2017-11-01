01:23 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Поставить Вернблума в атаку на постоянной основе? Посмотрим"


Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов над "Базелем" (2:1) подчеркнул, что автор победного гола Понтус Вернблум принес много пользы, передает спецкор "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ.

- Как оцените действия Вернблума, который почти весь тайм провел на позиции нападающего?

- Он забил победный гол, оказывал давление на защитников. Вернблум принес много пользы. Но он делает тоже самое и в центре поля.

- Не хотите поставить его в нападение на постоянной основе?

- Почему бы и нет? Посмотрим.

Базель - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
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