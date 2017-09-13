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00:08 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Оланаре провел одну из лучших игр за последнее время"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил игру нападающего Аарона Оланаре в матче 1-го тура группового турнирная Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:1). По словам специалиста, форвард провел одну из лучших встреч за последнее время.

 
Сегодня. Лиссабон. "Бенфика" - ЦСКА - 1:2. 71-я минута. Радость Тимура ЖАМАЛЕТДИНОВА (слева) и Александра ГОЛОВИНА."Бенфика" - ЦСКА. Почему пропустил Акинфеев. Как забил Жамалетдинов

Напомним, что нигериец был заменен на 65-й минуте игры. Вместо него на поле вышел 20-летний Тимур Жамалетдинов, который стал автором победного гола.

– Залогом нашей победы стали удачные действия в обороне. Плюс порадовали действия нападающих и полузащитников, – сказал Гончаренко. – Мы сдержали атакующий потенциал соперника. Порадовало, как мы отреагировали на гол – верили, что сможем все еще перевернуть. И понравилось, как проявили себя игроки, вышедшие на замену.

Почему вышел Оланаре? Молодым футболистам, таким как Жамалетдинров, тяжело с первых минут начинать два матча подряд. Большая ответственность. Его замена – и вынужденная, и планировалась. Считаю, это одна из лучших игр Аарона за последнее время. Считаю, с любым соперником – будь то дома, будь то на выезде, можно играть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Армеец-1

..... дважды за 65 минут заставил соперников выбить мяч в аут!))))))) Надеюсь, больше мы его в составе ЦСКА не увидим.

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