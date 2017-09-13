Виктор Гончаренко: "Оланаре провел одну из лучших игр за последнее время"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высоко оценил игру нападающего Аарона Оланаре в матче 1-го тура группового турнирная Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:1). По словам специалиста, форвард провел одну из лучших встреч за последнее время.

Напомним, что нигериец был заменен на 65-й минуте игры. Вместо него на поле вышел 20-летний Тимур Жамалетдинов, который стал автором победного гола.

– Залогом нашей победы стали удачные действия в обороне. Плюс порадовали действия нападающих и полузащитников, – сказал Гончаренко. – Мы сдержали атакующий потенциал соперника. Порадовало, как мы отреагировали на гол – верили, что сможем все еще перевернуть. И понравилось, как проявили себя игроки, вышедшие на замену.

Почему вышел Оланаре? Молодым футболистам, таким как Жамалетдинров, тяжело с первых минут начинать два матча подряд. Большая ответственность. Его замена – и вынужденная, и планировалась. Считаю, это одна из лучших игр Аарона за последнее время. Считаю, с любым соперником – будь то дома, будь то на выезде, можно играть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА