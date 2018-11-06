Виктор Гончаренко – о здоровье Эрнандеса и Дзагоева: "У нас матч Лиги чемпионов, а мы говорим о травмированных"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" рассказал о состоянии здоровья Абеля Эрнандеса и Алана Дзагоева. Форвард и полузащитник в игре чемпионата России с "Динамо" (0:0) получили повреждения.

– На какой срок выбыл Эрнандес? Рассчитываете ли на него, учитывая его травматичность?, – вопрос Гончаренко.

– Мы еще не до конца сделали ему обследование, поэтому не могу сказать, на сколько он выбыл, – сказал главный тренер армейцев. – Если игрок у нас в команде, то понятно, что мы на него рассчитываем.

– Каково состояние Алана Дзагоева? После матча с "Динамо" он очень сильно хромал.

– Он, к сожалению, в таком состоянии находится достаточно длительное время. Второй вопрос о травме... У нас матч Лиги чемпионов, а мы говорим о травмированных.

У меня нет такой привычки – думать о травмированных, о тех, кто не может сыграть завтра, о дисквалификациях. Думаю о том, кто завтра должен сыграть с первых минут. Если кто-то не может играть, это надо просто принять.

Первая игра между этими командами в группе G завершилась победой римлян со счетом 3:0. Новая встреча между российским и итальянским клубами состоится завтра, 7 ноября, на стадионе "Лужники". Начало игры – 20.55 по московскому времени. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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