Виктор Гончаренко – о матче с "Викторией": "Мы не ждем легкой прогулки"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" поделился мнением о том, что армейцы в случае победы над чешской командой гарантируют себе как минимум выход в плей-офф Лиги Европы.

– ЦСКА второй год подряд может гарантировать себе еврокубковую весну, если победит "Викторию". Было ли проще работать без давления со стороны болельщиков?

– Наверное, это и к чемпионату относится, – сказал Гончаренко. – Если в августе посмотреть на наш состав, сложно было прогнозировать какие-то хорошие игры, набранные очки – и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Мы к этому спокойно относились, планомерно работали.

Что касается еврокубковой весны, хотелось бы сыграть. В прошлом году мы это прошли (армейцы дошли до 1/4 финала Лиги Европы. – Прим. "СЭ"). Это помогает игрокам расти. Любой турнир, Лига чемпионов или Лига Европы, помогает хорошо вкатиться в чемпионат. Для тех же Ивана и Ильзата это хорошая практика.

– Мало вопросов о "Виктории". Что поменялось в лагере соперника по сравнению с первым матчем?

– Если вы не задаете вопросов о "Виктории", это не значит, что мы смотрим на нее свысока. Любой матч Лиги чемпионов, если не сыграешь на максимуме возможностей, как физических, так и эмоциональных, неправильно выстроишь игру, это чревато. С любым соперником. Мы не ждем завтра легкой прогулки.

Что касается того, изменилась ли "Виктория", мне она хорошо знакома со времен БАТЭ. Там работает тот же тренер, он был и в "Анжи" – Павел Врба. Мы видим, как команда обороняется, какие у нее стандартные положения. Нам надо использовать это для себя – устранить какие-то сильные стороны, надавить на недостатки. Что до изменений, нападающий, который забил нам два мяча, Крменчик, травмирован и не сможет помочь "Виктории". У них есть и другие нападающие такого же плана. Поэтому, по крайней мере, структурно игра будет такой же. Ждем от "Виктории" той же игры. (Андрей Михайлов)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).