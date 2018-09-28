Виктор Гончаренко - о матче с "Реалом": "Нам предстоит играть с лучшим клубом мира"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что положительно относится к проведению домашних матчей армейцев в Лиге чемпионов на стадионе "Лужники". 2 октября красно-синие сыграют с "Реалом" в рамках группового этапа этого турнира.

- Это главный стадион страны, там прошел финал чемпионата мира, придет много болельщиков, играть будем с лучшим клубом мира, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Я вижу только плюсы.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией".

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