20:09 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко - о матче с "Реалом": "Нам предстоит играть с лучшим клубом мира"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко заявил, что положительно относится к проведению домашних матчей армейцев в Лиге чемпионов на стадионе "Лужники". 2 октября красно-синие сыграют с "Реалом" в рамках группового этапа этого турнира. 

Это главный стадион страны, там прошел финал чемпионата мира, придет много болельщиков, играть будем с лучшим клубом мира, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Я вижу только плюсы. 

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Реалом", "Ромой" и "Викторией".

ЦСКА - Реал

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https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-pobedy-pridayut-nashey-molodoy-komande-sil-i-uverennosti/

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