Виктор Гончаренко: "Никакого упаднического настроения у ЦСКА нет"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от "Ромы" (1:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов заявил, что у его команды нет упаднического настроения.

- Каждый матч - это своя отдельная история, - приводит слова Гончаренко официальный Твиттер УЕФА. - Я не вижу никакого упаднического настроения у команды. Более того, мы собираемся на каждую игру и забываем все, что было до этого, что будет после этого и играем на результат. К сожалению, мы не умеем так экономить силы, как "Рома" по ходу самой игры. Мы играем в энергозатратный футбол, теряем мячи в простых ситуациях, а также принимаем неправильные решения.

ЦСКА занимает 3-е место в группе G после четырех туров, имея в активе 4 очка.

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