Виктор Гончаренко: "Нет большого разочарования от результата и игры"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после поражения от "Ромы" (0:3) в Лиге чемпионов отметил, что армейцы получили полезный опыт.

- У меня нет какого-то большого разочарования игрой и результатом. Наша молодая команда приобретает все равно бесценный опыт в таких встречах, старается прибавлять. Очень хорошую тренировку мы сегодня провели. "Рома" играла хорошо, мы - тоже, но моментами. До первого гола смотрелись неплохо.

- Не показалось, что после первого гола команда надломилась?

- Да, доля правды в этом есть. Но здесь не только психология. В принципе после любого пропущенного гола команде непросто. Весь вопрос в том, как долго ты восстанавливаешься.

- Знаете ли вы об инциденте в метро?

- Я если честно не в курсе. Мне сложно сейчас ответить.

- Виктор Михайлович не в курсе. Мы в курсе. Занимаемся этим вопросом, - сказал директор департамента по связям с общественностью Сергей Аксенов. (Виталий Айрапетов)

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