00:06 | Футбол — Лига чемпионов

Виктор Гончаренко: "Не припомню, чтобы играли так трусливо и боязливо"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал команду за игру в первом тайме матча группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Также он посетовал на плохую форму игроков, вернувшихся после травм.

– В нашем исполнении был очень плохой первый тайм. Даже сложно припомнить, когда мы так боязливо и трусливо играли, – сказал Гончаренко. – Во втором тайме пытались что-то изменить путем изменений в составе и схеме, пытались улучшить атаку, создавать хоть какие-то моменты. Но те игроки, которые только вернулись в строй, еще не в очень хорошей форме, и нужное давление оказывать не получалось. Фланговая игра не шла, между линиями работали достаточно тяжело. Логично, что получали контратаки. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Izmegul

да ладно - каждый первый матч армейцев в ЛЧ именно такой

00:17

zae1976

это багаж Лёни

00:11