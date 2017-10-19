Виктор Гончаренко: "Не припомню, чтобы играли так трусливо и боязливо"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко раскритиковал команду за игру в первом тайме матча группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (0:2). Также он посетовал на плохую форму игроков, вернувшихся после травм.

– В нашем исполнении был очень плохой первый тайм. Даже сложно припомнить, когда мы так боязливо и трусливо играли, – сказал Гончаренко. – Во втором тайме пытались что-то изменить путем изменений в составе и схеме, пытались улучшить атаку, создавать хоть какие-то моменты. Но те игроки, которые только вернулись в строй, еще не в очень хорошей форме, и нужное давление оказывать не получалось. Фланговая игра не шла, между линиями работали достаточно тяжело. Логично, что получали контратаки. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"