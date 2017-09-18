Виктор Гончаренко: "МЮ" - фаворит, но против любой команды можно играть и даже выигрывать"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что матчи против "Базеля" в Лиге чемпионов станут для армейцев определяющими. По его словам, фаворит группы - "Манчестер Юнайтед", с которым армейцы сыграют 27 сентября.

- Матч против "Манчестер Юнайтед"? "МЮ" - фаворит, но против любой команды можно играть и даже выигрывать, - сказал в эфире программы "После футбола" Гончаренко. - Мы сделаем все возможное, чтобы набрать очки. Мне кажется, что решающие матчи – это две встречи с "Базелем". После них будет понятно, на что мы сможем рассчитывать.