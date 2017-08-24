Виктор Гончаренко: "Мы с "Бенфикой" и "Базелем" будем сражаться между собой"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что его команде в групповом этапе Лиги чемпионов придется сражаться за очки в каждом матче. Также специалист считает, что группа А, в которую попали москвичи, не менее зрелищная, чем остальные. Соперники ЦСКА – "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" и "Базель".

– Понятно, что с точки зрения болельщиков получить группу, в которой собраны "Бавария" с "ПСЖ" или "Ювентус" с "Барселоной" было бы интереснее, – цитирует официальный сайт ЦСКА Гончаренко. – Но у нас группа тоже довольно зрелищная. "Манчестер Юнайтед" очень мощно стартовал в чемпионате. "Бенфика" в товарищеском матче летом проиграла "Янг Бойз" со счетом 1:5. "Базель" – чемпион Швейцарии, и хоть он сильно оторвался от "Янг Бойз", думаю, их сила сопоставима. Ситуация такая, что мы должны сражаться за очки в каждом матче. Сейчас надо дождаться календаря, чтобы понять расписание группы. Но в любом случае с каждым соперником постараемся выжать максимум, а там будет видно, к чему это приведет.

Конечно, фаворит группы – это "Манчестер Юнайтед". Они прилично усилились: подписали Лукаку, Линделефа, сегодня к ним вернулся Ибрагимович. У них очень мощный состав, который сочетает в себе молодость и опыт. Те же Рэшфорд и Лингард отлично смотрятся. Плюс мы совсем недавно играли на "Олд Траффорд" и помним, что там неповторимая аура. Так что их можно назвать фаворитами, а мы с "Бенфикой" и "Базелем" будем сражаться между собой.

Очень хочется надеяться, что наши болельщики заполнят трибуны во всех играх. Вчера была дождливая погода, но зрители очень горячо нас поддерживали. А когда стадион будет полным, мы сможем показывать еще более яркую игру. Хотелось бы, чтоб стадион на каждом из трех матчей был забит под завязку. Одно дело – 15 тысяч человек на трибунах, и совсем другое – 30. Это совершенно иная атмосфера. Мы очень рассчитываем на своего 12-го игрока.