Виктор Гончаренко: "Моментами мы играли неплохо, моментами очень авантюрно"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от "Ромы" (1:2) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. Он также рассказал о травме защитника армейцев Мариу Фернандеса. 28-летнего футболиста унесли с поля на носилках после столкновения с защитником римлян Александром Коларовым: тот налетел на упавшего соперника и врезался ему одним коленом в голову.

- Прогнозы по травме Фернандеса неутешительные, скорее всего, это перелом скулы, скоро все узнаем, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Моментами мы играли неплохо, моментами очень авантюрно. Дома мы играли лучше, чем в Риме, это были две разные игры. Что касается Влашича, то мы многого от него ждем, он наш лидер.

"Рома" лидирует в группе G с 9 очками, ЦСКА занимает третье место с 4 очками. В 5-м туре, 27 ноября, ЦСКА примет "Викторию", а "Рома" – "Реал".

Все о Лиге чемпионов - здесь