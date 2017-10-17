Виктор Гончаренко: "Многие эпизоды с участием Оланаре воспринимаются не так, как хотелось бы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" рассказал о том, что он часто беседует с нападающим Аароном Оланаре. По словам специалиста, нигериец может действовать лучше.

- Оланаре достаточно неплохо провел встречу с "Краснодаром". Что вы ему сказали, чтобы нападающий наконец сыграл лучше, чем обычно?

- Мы много разговариваем с Оланаре по поводу того, как он должен действовать на поле. Он знает, что может лучше. Но многие эпизоды с его участием воспринимаются в команде еще не так, как хотелось бы. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА -"Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.