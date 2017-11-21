Виктор Гончаренко: "Меня беспокоил атакующий потенциал команды"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что его беспокоил атакующий потенциал команды. Он также подчеркнул, что португальский клуб много и часто играет позиционно в нападении.

– То, что брали очки в гостях – стечение обстоятельств?

– У нас вызывало озабоченность не то, что у нас ноль очков, а наш атакующий потенциал. И в этом компоненте стоило произвести изменения, – сказал Гончаренко. – В какой-то мере нашим командам легче играть на выезде. Мы привыкли играть более закрыто, а на выезде соперники играют более открыто.

– Кого можете выделить в составе "Бенфики"?

– "Бенфика" много и часто играет позиционно в нападении. Это лицо команды очень хорошо видно. Витинью много говорил о Жонасе, но нельзя рассуждать о его стиле. Он достаточно разноплановый нападающий. Форвард хорошо знаком мне со времен "Валенсии". Из глубины его отлично поддерживает Пицци. Не меньше наших защитников в команде играет Луизао. Еще отмечу Салвио.

Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет завтра, 22 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.