Виктор Гончаренко: "Лига Европы? Наша задача - групповой этап Лиги чемпионов"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Янг Бойз" отметил, что главная задача команды - пробиться в групповой этап турнира. По его словам, армейцы не думают о Лиге Европы.

- ЦСКА уже приучил, что попадание в Лигу Европы чуть ли не катастрофа. В этом сезоне все осталось на том же уровне?

- Мы проводим такое количество игр, что стараемся далеко не заглядывать. Наша задача - пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

- Попадание в групповой этап Лиги чемпионов - хорошие деньги. Этот фактор может помочь в усилении состава?

- Любые средства любому клубу всегда идут в плюс. Но мы не ведем речь о том, чтобы удлинить скамейку. Мы хотим взять игрока, который сильнее тех, которые у нас есть. А удлинить лавку можно и молодым футболистом. (Павел ГУРЕВИЧ, Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, ответный матч между ЦСКА и "Янг Бойз" состоится 23 августа. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.